Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче после травмы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру капитана Александра Овечкина в первом матче после травмы. Россиянин забил гол во встрече с «Колорадо Эвеланш».



«На мой взгляд, он сыграл хорошо. Ови забил важный гол, который вернул нас в игру. Кажется, он сыграл 23 или 24 минуты. Когда ты пытаешься отыграться в подобном матче, то выпускаешь таких ребят, которые могут вернуть вас в игру, забить гол и навалиться в концовке. Ови неплохо с этим справился», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.



Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2.