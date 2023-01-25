Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче после травмы
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру капитана Александра Овечкина в первом матче после травмы. Россиянин забил гол во встрече с «Колорадо Эвеланш».
«На мой взгляд, он сыграл хорошо. Ови забил важный гол, который вернул нас в игру. Кажется, он сыграл 23 или 24 минуты. Когда ты пытаешься отыграться в подобном матче, то выпускаешь таких ребят, которые могут вернуть вас в игру, забить гол и навалиться в концовке. Ови неплохо с этим справился», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.
Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2.
Комментарии
- 25 января 2023
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:14
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:46
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:39
-
19:34
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:12
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:25
Партнерский контент