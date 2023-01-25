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Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче после травмы

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче после травмы
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру капитана Александра Овечкина в первом матче после травмы. Россиянин забил гол во встрече с «Колорадо Эвеланш».

«На мой взгляд, он сыграл хорошо. Ови забил важный гол, который вернул нас в игру. Кажется, он сыграл 23 или 24 минуты. Когда ты пытаешься отыграться в подобном матче, то выпускаешь таких ребят, которые могут вернуть вас в игру, забить гол и навалиться в концовке. Ови неплохо с этим справился», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2.

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