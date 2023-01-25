Daily Faceoff: Мичков — самая противоречивая фигура на драфте НХЛ — 2023

Североамериканский журналист Стивен Эллис в статье на портале Daily Faceoff поставил форварда «Сочи» Матвея Мичкова на третье место в рейтинге драфта НХЛ — 2023.

«Пожалуй, самая противоречивая фигура на драфте, и не из-за его ледового таланта, — Мичков. Он подписал контракт в КХЛ до 2026 года, что само по себе наносит ущерб его акциям. Но травма в начале сезона привела к более позднему началу сезона, и, сыграв три матча за петербургский СКА без очков, он был отправлен в ВХЛ — российский аналог АХЛ. Он набирал почти по очку за игру и явно был слишком хорош для второго эшелона, поэтому его отдали в аренду ХК «Сочи», чтобы завершить сезон. Он забил во втором матче за «Сочи» и забил четыре гола в первых восьми играх, мгновенно найдя свою нишу в худшей команде КХЛ на сегодняшний день. Не так давно Мичков считался самым большим претендентом на место Бедарда в общем зачёте, и я до сих пор верю, что форвард будет невероятным игроком НХЛ. Нам просто нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, как он реализует этот потенциал», — сказано в статье.

На первом месте в рейтинге находится канадский форвард Коннор Бедард.