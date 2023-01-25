«Амур» одержал четвёртую победу подряд, обыграв по буллитам «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» играл на своём льду с хабаровским «Амуром». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.
В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На последней минуте второго периода счёт в матче открыли гости. Штрафной бросок реализовал Никита Гребёнкин.
На пятой минуте третьего периода Михаил Назаров с передачи Сергея Купцова восстановил равенство в счёте.
В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Сергея Дубакина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 27 января. В этот же день «Амур» отправится в Москву на матч с ЦСКА.
- 25 января 2023
-
23:18
-
23:14
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:46
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:39
-
19:34
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:12
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:25
-
18:18
-
18:07