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«Амур» одержал четвёртую победу подряд, обыграв по буллитам «Нефтехимик»

«Амур» одержал четвёртую победу подряд, обыграв по буллитам «Нефтехимик»
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» играл на своём льду с хабаровским «Амуром». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На последней минуте второго периода счёт в матче открыли гости. Штрафной бросок реализовал Никита Гребёнкин.

На пятой минуте третьего периода Михаил Назаров с передачи Сергея Купцова восстановил равенство в счёте.

В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Сергея Дубакина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Гребёнкин – 39:33   1:1 Назаров (Купцов) – 44:59 (5x5)   1:2 Дубакин – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 27 января. В этот же день «Амур» отправится в Москву на матч с ЦСКА.

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