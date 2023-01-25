«Амур» одержал четвёртую победу подряд, обыграв по буллитам «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» играл на своём льду с хабаровским «Амуром». Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На последней минуте второго периода счёт в матче открыли гости. Штрафной бросок реализовал Никита Гребёнкин.

На пятой минуте третьего периода Михаил Назаров с передачи Сергея Купцова восстановил равенство в счёте.

В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Сергея Дубакина.

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В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 27 января. В этот же день «Амур» отправится в Москву на матч с ЦСКА.