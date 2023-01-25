В Ярославле поддержали Проворова – жители выстроились в число 9
Поделиться
Защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова поддержали в Ярославле после решения не надевать свитер в поддержку движения ЛГБТ перед игрой с «Анахайм Дакс» (5:2).
Как сообщает сообщает SM.News, жители города, уроженцем которого является Проворов, выстроились в число 9 на одном из местных катков. Под этим номером хоккеист играет за «Филадельфию» в НХЛ.
Среди участников акции был и олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
«Ваня, ты лучший, ты красавчик. Никогда не отступай, и мы не отступим. Ура!» – сказал Коваленко.
Проворов провёл в текущем сезоне НХЛ 49 матчей, в которых набрал 18 (3+15) очков.
Напомним, сегодня, 25 января, бывший хоккеист сборной США Райан Уитни раскритиковал решение российского защитника.
Комментарии
- 25 января 2023
-
23:18
-
23:14
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:46
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:39
-
19:34
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:12
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:25
-
18:18
-
18:07
Партнерский контент