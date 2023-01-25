В Ярославле поддержали Проворова – жители выстроились в число 9

Защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова поддержали в Ярославле после решения не надевать свитер в поддержку движения ЛГБТ перед игрой с «Анахайм Дакс» (5:2).



Как сообщает сообщает SM.News, жители города, уроженцем которого является Проворов, выстроились в число 9 на одном из местных катков. Под этим номером хоккеист играет за «Филадельфию» в НХЛ.

Среди участников акции был и олимпийский чемпион Андрей Коваленко.



«Ваня, ты лучший, ты красавчик. Никогда не отступай, и мы не отступим. Ура!» – сказал Коваленко.

Проворов провёл в текущем сезоне НХЛ 49 матчей, в которых набрал 18 (3+15) очков.

Напомним, сегодня, 25 января, бывший хоккеист сборной США Райан Уитни раскритиковал решение российского защитника.