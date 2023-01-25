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Защитник СКА Ожиганов назвал дерби с ЦСКА самым принципиальным матчем в КХЛ

Защитник СКА Ожиганов назвал дерби с ЦСКА самым принципиальным матчем в КХЛ
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Защитник СКА Игорь Ожиганов после победы над ЦСКА (3:1) рассказал, что самые принципиальные игры для питерцев — с ЦСКА.

«Это для нас самая принципиальная игра в чемпионате, поэтому приятно побеждать в дерби. Это не месть, но мы хотели выиграть. Когда твоя работа оказывается не зря, получаешь огромное удовольствие. Конечно, приятно обыграть команду, в которой играл. В конце третьего периода была смена, а потом удаление, поэтому получилось забить. Впереди серьёзные игры и серьёзные соперники, поэтому готовимся дальше», — цитирует Ожиганова «РИА Новости».

Ожиганов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за московских армейцев 51 матч, в котором забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач.

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