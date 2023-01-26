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Марченко повторил результаты Фёдорова, Ковалёва и Ковальчука по голам за первые 25 игр НХЛ

Марченко повторил результаты Фёдорова, Ковалёва и Ковальчука по голам за первые 25 игр НХЛ
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой, которая в середине третьего периода позволила «жакетам» сравнять счёт и перевести матч в овертайм. Эта шайба стала для россиянина 11-й в 25-м матче в НХЛ. По голам за первые 25 матчей в лиге Марченко повторил результаты Сергея Фёдорова, Алексея Ковалёва и Ильи Ковальчука.

Среди российских хоккеистов НХЛ больше голов за первые 25 матчей в североамериканской карьере забивали Андрей Кузьменко (12 голов), Николай Борщевский (13), Сергей Немчинов (14), Евгений Малкин (15), Александр Овечкин (15) и Дмитрий Квартальнов (15).

Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге Марченко по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 25 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 11 (11+0) очков.

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