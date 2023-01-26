Самсонов повторил результаты Набокова и Василевского по победам в первых 15 домашних играх

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.



Российский вратарь «Лифс» Илья Самсонов отразил 27 бросков по воротам и был признан второй звездой матча. Для россиянина эта победа стала 14-й в первых 15 домашних матчах сезона НХЛ. Столько же побед в первых 15 домашних играх сезона НХЛ имели вратари Евгений Набоков (сезон-2008/2009), Андрей Василевский (сезон-2020/2021), Кен Драйден (сезон-1978/1979), Эдди Джонстон (сезон-1970/1971) и Джерри Макнил (сезон-1953/1954).

Лишь одному вратарю в истории НХЛ удалось одержать победы во всех 15 стартовых домашних матчах сезона. Этим голкипером был Жиль Гилберт, выступавший за «Бостон Брюинз» в сезоне-1973/1974.

В текущем сезоне НХЛ Самсонов одержал 16 побед в 22 матчах с 92,1% отражённых бросков.