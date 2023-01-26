Форвард «Каролины» Себастьян Ахо повторил рекорд франшизы по голам в меньшинстве

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

На девятой минуте матча заброшенной шайбой при игре в меньшинстве отметился нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Этот гол стал 16-м в карьере финна, забитым в численном меньшинстве. По этому показателю Ахо повторил рекорд франшизы, принадлежащий многолетнему капитану команды Эрику Стаалу.

Отметим, что третий результат в истории франшизы принадлежит нынешнему главному тренеру «Каролины» Роду Бриндамору, который забил 10 голов в меньшинстве за клуб.

В текущем сезоне НХЛ на счету Ахо 41 (18+23) очко в 40 матчах.