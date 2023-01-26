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Форвард «Каролины» Себастьян Ахо повторил рекорд франшизы по голам в меньшинстве

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо повторил рекорд франшизы по голам в меньшинстве
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

На девятой минуте матча заброшенной шайбой при игре в меньшинстве отметился нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Этот гол стал 16-м в карьере финна, забитым в численном меньшинстве. По этому показателю Ахо повторил рекорд франшизы, принадлежащий многолетнему капитану команды Эрику Стаалу.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Песке) – 08:46 (4x5)   1:1 Джонстон – 10:59 (5x5)   2:1 Робертсон – 15:17 (5x5)   2:2 Бёрнс (Мартинук, Стаал) – 24:55 (5x5)   2:3 Нечас (Песке) – 61:34 (3x3)

Отметим, что третий результат в истории франшизы принадлежит нынешнему главному тренеру «Каролины» Роду Бриндамору, который забил 10 голов в меньшинстве за клуб.

В текущем сезоне НХЛ на счету Ахо 41 (18+23) очко в 40 матчах.

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