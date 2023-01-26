Российский защитник «Сан-Хосе» Кныжов провёл первый матч в АХЛ с мая 2021 года

Сегодня прошёл очередной матч регулярного чемпионата АХЛ между «Сан-Хосе Барракуда» и «Хендерсон Силвер Найтс». Победу в матче одержал фарм-клуб «Вегаса» по буллитам со счётом 3:2.

Примечательно, что в составе «Барракуды» первый матч за долгое время провёл российский защитник Николай Кныжов. Уроженец Кемерова в мае 2021 года был прооперирован из-за спортивной грыжи. Затем перед сезоном-2021/2022 защитник получил травму нижней части тела, и его прооперировали. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он вынужден был пропустить весь сезон. В августе 2022 года Кныжов порвал ахиллово сухожилие и вынужден был пропустить половину текущего сезона.

Предыдущий свой матч Кныжов провёл в НХЛ 12 мая 2021 года с «Вегасом». Сейчас защитник «Сан-Хосе» отправлен в АХЛ для набора формы. Всего в НХЛ на счету Кныжова 10 (2+8) очков в 59 матчах с показателем полезности «-10».