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Кривокрасов — о детском хоккее: США и финны ушли вперёд, у нас больше нет новых Овечкиных

Кривокрасов — о детском хоккее: США и финны ушли вперёд, у нас больше нет новых Овечкиных
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Тренер «Сибири» и бывший игрок НХЛ Сергей Кривокрасов считает, что система подготовки хоккеистов в США и Финляндии оторвалась в развитии далеко вперёд России. Специалист имеет опыт работы с детьми разных возрастов в Северной Америке и Финляндии.

«Во всех штатах США разный подход. Миннесота, например, это вообще отдельный случай. Но по тому, что я вижу, могу сказать, что и Америка, и Финляндия, где я тоже работал, ушли вперёд. Почему? У меня нет одного ответа. Есть много нюансов в работе с молодыми игроками. Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты, как Овечкин, Малкин или Ковальчук.

В России парни, занимающиеся спортом, часто забивают на учёбу в школе? Там с этим дела обстоят иначе. Во Флориде 16-18-летние ребята учатся в школьной академии. Если они отставали по школе, то мы их не допускали до тренировок. Смысл системы американского хоккея в том, чтобы вывести парней на уровень NCAA. Там интересуются, какой ты человек, какие оценки у тебя в школе. Быть просто хорошим хоккеистом недостаточно», — цитирует Кривокрасова Sport24.

Ранее Алексей Терещенко критиковал отечественную школу развития хоккеистов из-за устаревших методик образования и плохой системы подготовки тренеров.

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