Жамнов: Овечкин делает свою работу вопреки политической ситуации в мире

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отметил вклад российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в объединение людей вопреки политической ситуации в мире.

«Знаете, болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом, конечно, он объединяет людей. Как недавно Кирилл Марченко сказал, что каждый второй в Вашингтоне прекрасно знает Овечкина.

Поэтому как спортсмен Александр делает работу вопреки всему, никакой политики. Он пример того, как нужно действовать в ситуации, в том числе и политической», – цитирует Жамнова «РИА Новости».

Во вчерашнем матче с «Колорадо» Овечкин забросил свою 447-ю шайбу в гостевых встречах и вышел на первое место в истории НХЛ по голам в выездных матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

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