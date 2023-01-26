Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Айлендерс» — о серии поражений: нет оправданий, беру ответственность на себя

Генменеджер «Айлендерс» — о серии поражений: нет оправданий, беру ответственность на себя
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло взял вину на себя за серию поражений «островитян». Клуб уступил в шести матчах подряд и одержал лишь одну победу в последних 11 матчах.

«Нет никаких оправданий. Потому что дело во мне, это полностью моя вина. Я обязан делать нас как можно лучше, вносить любые изменения, которые мы можем сделать. Дело не в тренерском штабе, не в игроках, я беру на себя эту ответственность.

Я беру на себя полную ответственность за любые изменения, которые были или не были сделаны. Думаю, что скоро мы обязательно что-то с этим сделаем», – цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Дедлайн в НХЛ наступит 3 марта. «Айлендерс» опустились на 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Новость по теме
Романов объяснил, почему генменеджер «Айлендерс» запрещает игрокам носить бороды
Новость по теме
Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб выставил Никиту Сошникова на драфт отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023