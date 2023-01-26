Генменеджер «Айлендерс» — о серии поражений: нет оправданий, беру ответственность на себя

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло взял вину на себя за серию поражений «островитян». Клуб уступил в шести матчах подряд и одержал лишь одну победу в последних 11 матчах.

«Нет никаких оправданий. Потому что дело во мне, это полностью моя вина. Я обязан делать нас как можно лучше, вносить любые изменения, которые мы можем сделать. Дело не в тренерском штабе, не в игроках, я беру на себя эту ответственность.

Я беру на себя полную ответственность за любые изменения, которые были или не были сделаны. Думаю, что скоро мы обязательно что-то с этим сделаем», – цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Дедлайн в НХЛ наступит 3 марта. «Айлендерс» опустились на 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

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