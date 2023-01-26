Шулак установил рекорд «Адмирала» по результативности защитников за одну регулярку КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Сибирью». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.
Защитник «Адмирала» Либор Шулак в матче с «Сибирью» забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав своё 32-е очко (11+21) в сезоне, и установил новый клубный рекорд по результативности игроков обороны за регулярный чемпионат. Предыдущее достижение принадлежало Джонатону Блуму (30 очков в сезоне-2015/2016), сообщает пресс-служба КХЛ.
Всего в КХЛ на счету 28-летнего чеха 122 матча, в которых защитник набрал 60 очков — забросил 20 шайб и отдал 40 результативных передач при показателе полезности «-17». Игрок обороны набрал 86 штрафных минут.
Новость по темеЗащитник «Адмирала» Либор Шулак установил рекорд клуба в КХЛ
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