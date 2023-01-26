Минское «Динамо» поздравило теннисистку Соболенко с выходом в финал Australian Open — 2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) одолела представительницу Польши Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Соболенко одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Пресс-служба минского «Динамо» поздравила соотечественницу с этим достижением.

«Поздравляем Арину и желаем успехов в следующем матче!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала белорусского клуба.

Соболенко не раз бывала на матчах минского «Динамо» и болела за «зубров» в именной джерси.

Фото: телеграм-канал «Динамо» Минск

Напомним, возлюбленным Соболенко является экс-хоккеист, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.

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