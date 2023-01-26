Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» поздравило теннисистку Соболенко с выходом в финал Australian Open — 2023

Минское «Динамо» поздравило теннисистку Соболенко с выходом в финал Australian Open — 2023
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) одолела представительницу Польши Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Соболенко одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Пресс-служба минского «Динамо» поздравила соотечественницу с этим достижением.

«Поздравляем Арину и желаем успехов в следующем матче!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала белорусского клуба.

Соболенко не раз бывала на матчах минского «Динамо» и болела за «зубров» в именной джерси.

Фото: телеграм-канал «Динамо» Минск

Напомним, возлюбленным Соболенко является экс-хоккеист, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.

Новость по теме
Соболенко переиграла Линетт и встретится с Рыбакиной в финале Australian Open — 2023
Новость по теме
Арина Соболенко показала, что экс-хоккеист Кольцов подарил ей на Новый год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023