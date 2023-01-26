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Новокузнецкий «Металлург» из-за игр «Дети Азии» проведёт матчи плей-офф ВХЛ в Чехове

Новокузнецкий «Металлург» из-за игр «Дети Азии» проведёт матчи плей-офф ВХЛ в Чехове
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что «Металлург» будет проводить матчи плей-офф ВХЛ в Чехове.

«Команда уезжает на игры плей-офф в Чехов? Да, «Металлург» вынужденно уезжает. Потому что мы посчитали все дни, когда будут проходить соревнования «Дети Азии» и когда будут проходить игры плей-офф. Мы не сможем быть вместе во дворце. Либо мы проводим игры плей-офф, либо мы проводим «Дети Азии».

Какую-то часть времени команда должна быть всё равно на выезде. Мы собрались с руководителями клуба, тренерским штабом и совместно приняли решение.

Чтобы не раздергивать команду, чтобы они не бегали с баулами и клюшками. Чтобы они приехали и заняли свое место, с которого они будут стартовать, играть и добиваться побед, они должны уехать на этот плей-офф, обосноваться», – сказал Сергей Кузнецов Youtube каналу «Ново-ТВ».

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