Шипачёв: не знаю, насколько было удачно, что Знарка поменяли. Расстроился, когда он уходил

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал про уход Олега Знарка с поста главного тренера казанцев.

«На самом деле собрали команду в начале года. Начали плохо — пошли изменения. Не знаю, насколько это было удачно, что Олега Валерьевича поменяли: покажет только время. Расстроился, когда он уходил.

Я — один из виновников конфликта в команде, потому что сильно влиял на Знарка? Мне кажется, это ерунда полная. Как я могу влиять на главного тренера? Он знает полкоманды хорошо. И помощников своих знает, и Юрия Бабенко, и Александра Бойкова. Мне кажется, это не соответствует действительности.

Вы считаете, что я виноват? Думаю, я виноват только в том, что моё звено плохо играет. И то мы играем не втроём, а впятером. Каждый может внести свой вклад. Не скрою, я должен играть лучше, лучше должна быть реализация моментов. Их и так у нас немного. Большинство у нас не шло: возможно, часть вины на этом также лежит на мне. Нам давали много времени, мы не могли забить. Какие-то закулисные вещи мне, пожалуйста, не приписывайте», — приводит слова Шипачёва «Известия».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года.