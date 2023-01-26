Сергей Гимаев: если смотреть на составы, то «Трактор» должен быть в плей-офф

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал про расклады на попадание в плей-офф в Восточной конференции.

«На Востоке четыре команды претендуют на восьмое место! Но хочу отметить, что и «Адмирал» ещё не на сто процентов застолбил себе место в плей-офф. У «Барыса» есть определённые проблемы — они сыграли больше матчей, чем прямые конкуренты в борьбе за плей-офф, и обидно уступили «Северстали» по буллитам, потеряв важный балл. При этом по игре «Барыс» неплох. Правда, у них будет пауза на игры за сборную, и это может сыграть не на руку команде — это может отвлечь ребят от борьбы в чемпионате и отобрать силы. Но даже так у «Барыса», конечно, ещё есть шансы.



Если смотреть на составы, то «Трактор» должен быть в плей-офф. К тому же, в их пользу говорит отличная победа над «Авангардом» в Омске, которая даст команде дополнительные эмоции. Но челябинцы действуют нестабильно на протяжении всего сезона.



«Амур» приятно удивляет. Хабаровчане выигрывают все ключевые стыки, вытаскивают тяжелейшие игры, как, например, было в матче с лидером конференции «Сибирью», когда «Амур» отыгрался с 1:4. Впереди у «Амура» ещё два матча с «Адмиралом», шансы хабаровчан на долгожданное попадание в плей-офф кажутся весьма неплохими. «Нефтехимик» тоже радует. Они и в прошлом сезоне, не обладая сверхсильным составом, играли в активный хоккей, действовали первым номером, и забрались в плей-офф», — цитирует Гимаева сайт КХЛ.

Сейчас восьмую строчку на Востоке занимает «Амур» с 56 очками. Следом расположились «Нефтехимик», «Барыс» и «Трактор» с 54 результативными баллами.