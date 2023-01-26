Ежов — о «зелёном дерби»: мы играем не в футбол и не в бадминтон. Драки – важный аспект

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) и рассказал про накал борьбы в матче.

«Много эмоций, полные трибуны, последнее дерби сезона. Мы понимали, что уровень игры «Ак Барса» вырос, и мы также вышли биться. У них тоже классная команда, не зря Казань взяла одно очко.

Во втором периоде было грандиозное рубилово? Мы играем не в бадминтон и не в футбол. Драки – важный аспект хоккея.

Насколько неожиданным было снятие вратаря в овертайме? Я уже работал с такой тактикой. Знал, что от меня требуется прибежать на лавку как можно быстрее. Я знаю, что мои партнёры – надёжные ребята, и они справились. Нам не везло на буллитах, наверное решили в этот раз сыграть агрессивнее. Ранее в ЦСКА нередко применялась такая тактика.

Ключевой момент матча? Во втором периоде после пропущенного гола мы не дали заднюю. Пошли на физический контакт.

Можно ли сказать, что команды поменялись ролями в сравнении с прошлым матчем? Мы играли в свой хоккей. Наши нападающие создавали давление, оборона сыграла отлично», – приводит слова Ежова «БИЗНЕС Online».

Ежов в 34 матчах за уфимский клуб одержал 16 побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,1.