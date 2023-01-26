Дементьев: 11 шайб Марченко — серьёзно. В первом сезоне не все могут рассчитывать на такое

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил игру нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко в его дебютном сезоне.

«Приятно наблюдать за результатами нашего нападающего Кирилла Марченко в НХЛ. Парень практически заиграл, как говорится, с места в карьер. 11 шайб — это серьёзный результат. Всё, что больше десяти голов — это уже серьёзное достижение, на которое не все могут рассчитывать в свой дебютный сезон.



Здесь всё-таки очень важно проследить динамику его развития и дальнейших шагов. То, что он умеет забивать — это он доказывает практически в каждом матче или через матч. Но необходимо какое-то время, чтобы понять, насколько стабильно он может играть. И всё-таки то количество матчей, которое он провёл на данный момент, и количество забитых шайб — это, конечно, впечатляет, но нужно смотреть на более длительном отрезке.



Сам факт присутствия исключительно голов и отсутствия передач меня ни в коей мере не смущает. Потому что в данном случае всё зависит от окружения, то есть от игроков, которые находятся рядом с ним на площадке в те моменты, когда он играет. Здесь фактор достаточно простой — если есть игрок, который может забивать и реализовывает свои моменты, тем более если процент реализации бросков у него очень высокий, в данной ситуации, наверное, имеет смысл в определённой степени партнёрам Кирилла играть на него. Ну и, конечно, он также может раздавать голевые передачи, а уже партнёрам нужно научиться реализовывать с его пасов», — цитирует Дементьева Metaratings.

Напомним, в матче с «Эдмонтон Ойлерз» Марченко забросил свою 11-ю шайбу и повторил результаты Сергея Фёдорова, Алексея Ковалёва и Ильи Ковальчука по голам за первые 25 игр НХЛ.