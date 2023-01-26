Форвард московского «Динамо» Никонов дисквалифицирован на один матч за драку

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего московского «Динамо» Андрея Никонова на один матч за драку в матче с «Автомобилистом» (3:1).

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов дисквалифицирован на один матч за повторную драку в сезоне», — говорится в сообщении на сайте лиги.

В матче с екатеринбургским клубом Никонов подрался с нападающем «Автомобилиста» Данилом Романцевым.

В текущем сезоне у Никонова 47 матчей за бело-голубых. В них 20-летний форвард забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ московское «Динамо» сыграет в гостях с «Авангардом» 27 января в 16:30 мск.