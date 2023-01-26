«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с 31-летним нападающим
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«Куньлунь Ред Стар» расторг соглашение с нападающим Итаном Вереком, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В текущем регулярном сезоне КХЛ 31-летний канадский форвард сыграл в 28 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-3».
Верек играл за «Куньлунь» с сезона-2019/2020. Всего в рамках КХЛ Итан провёл 187 матчей, в которых набрал 76 (34+42) результативных баллов.
«Куньлунь Ред Стар» в текущем сезоне сыграл 55 матчей, в которых одержал 19 побед при 36 поражениях. С 43 очками пекинцы занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лучшим бомбардиром клуба является Брэндон Ип с 39 результативными баллами.
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