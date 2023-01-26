Тафгай «Куньлуня» Хант подрался с Алистровым. Игрок «Динамо» ушёл в раздевалку

В эти минуты в Мытищах проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» играет на своём льду с минским «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте первого периода тафгай хозяев Гарет Хант подрался с нападающим минчан Владимиром Алистровым. После драки хоккеист гостей ушёл в раздевалку. Потасовка началась с силового приёма хоккеиста «Динамо» Романа Горбунова на Цзэцэне Чжане.

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После драки каждый из участников был наказан пятиминутным удалением.

В текущем сезоне Хант набрал 90 штрафных минут с 2 (1+1) результативными баллами. Алистров за 54 матча забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач, у него шесть минут штрафа.