Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тафгай «Куньлуня» Хант подрался с Алистровым. Игрок «Динамо» ушёл в раздевалку

Тафгай «Куньлуня» Хант подрался с Алистровым. Игрок «Динамо» ушёл в раздевалку
Комментарии

В эти минуты в Мытищах проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» играет на своём льду с минским «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте первого периода тафгай хозяев Гарет Хант подрался с нападающим минчан Владимиром Алистровым. После драки хоккеист гостей ушёл в раздевалку. Потасовка началась с силового приёма хоккеиста «Динамо» Романа Горбунова на Цзэцэне Чжане.

ВИДЕО

После драки каждый из участников был наказан пятиминутным удалением.

В текущем сезоне Хант набрал 90 штрафных минут с 2 (1+1) результативными баллами. Алистров за 54 матча забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач, у него шесть минут штрафа.

Новость по теме
«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с 31-летним нападающим
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023