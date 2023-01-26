Московское «Динамо» назначило Анатолия Харчука на должность генерального директора клуба

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о назначении Анатолия Харчука на должность генерального директора клуба.
«Анатолий Георгиевич родился 7 февраля 1958 года. Окончил Московский государственный институт мясной и молочной промышленности.
На протяжении 20 лет Анатолий Харчук неразрывно связан со спортивной деятельностью, в частности с хоккейным клубом «Динамо» Москва. С 2004 по 2006 год он занимал должность президента хоккейного клуба «Динамо» Москва. По итогам сезона-2004/2005 награждён призом им. В. Сыча лучшему руководителю клуба Суперлиги. Также дважды работал в клубе в должности заместителя генерального директора.
Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед генеральным директором задачи по продолжению развития структурной работы клуба, повышению популярности бренда ХК «Динамо» Москва и увеличению эффективности менеджмента московского «Динамо», — сказано в сообщении на сайте бело-голубых.
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