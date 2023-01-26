Тренер «Адмирала» Тамбиев: игроки должны выходить, сами настраиваться и мотивироваться

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итог встречи с «Сибирью» (2:3 Б) и рассказал про мотивацию у его подопечных.

«Считаю, что неплохой матч провели. Молодцы, что боролись до конца, сравняли счёт, могли выигрывать, но не хватило немного нас. И большинство было, и буллитная серия немного сложилась не так, как нам хотелось. А так в принципе, я считаю, что этот третий период нужно перенести на следующий матч. Немного груз ответственности на них давит: борьба за плей-офф идёт, не все справляются с эмоциями в этих экстремальных ситуациях. Что могут – они делают. Я считаю, что по этой игре мы, проигрывая 0:2, это очко заслужили. Если бы мы вели 2:0 и проиграли – это было бы плохо, а проигрывая 0:2 мы могли вообще без очка остаться. Молодцы, боролись до конца.

Я больше не мотивирую. Весь сезон одно и то же говорим, направляем. Что они, ситуацию не понимают? Все они прекрасно понимают. Я не хочу лишний раз их накручивать и мотивировать. Это профессиональные игроки, они должны выходить и сами настраиваться и мотивироваться.

Почему такой подбор игроков на буллиты? Моя ошибка. Не почувствовал, что Гутик может быть и забил. Пасьянс разложил, лицо Елисеева появилось в пасьянсе, ещё чьё-то, а вот Гутик как-то у меня не промелькнул. Может надо было поставить, моя ошибка. Все же мы люди, все ошибаются, я ошибся в этой ситуации.

Клонировать Шулака? У нас один такой. У многих команд десять Шулаков, а у нас один, вот и всё. Не вытаскивайте из меня того, чего я не хочу говорить. Конечно, он лидер. Вот он взял сегодня и повёл, но он у меня один такой, второй сломался. Хотел бы чтобы другие тоже встали и склонировались как Шулак. А мотивировать – я не мотивирую Шулака, он выходит и играет. Они что, первый день в хоккей играют. Можешь – играй, не можешь – о чём говорить? Я весь сезон их направляю, мы делаем одно и то же. Конечно он лидер, решает в таких ситуациях. Гутик – молодой парень, у него всё впереди, если он будет работать, тренироваться. Хотелось бы, что бы у меня был ещё хоть один такой Шулак в атаке, но что здесь сделаешь? Как есть, так и есть.

Домашние трибуны как-то сказываются на результате? Не знаю, на меня не сказывается. Я очень рад находиться во Владивостоке, нежели летать. Я на «Фетисов Арене» очень прекрасно себя чувствую. А с другой стороны, вы как хотели, чтобы «Адмирал» за десять туров до окончания сезона уже обеспечил себе место в плей-офф? Я бы тоже хотел, но мы же реально смотрим на вещи. Битва пойдёт до последнего матча. «Фетисов Арена» – для них домашняя арена, зрители поддерживают, настолько любят команду. Дома, конечно, надо брать. Дома и родные стены помогают. Это КХЛ, здесь каждая игра – груз ответственности. Мне сегодня жаль, что не было полных трибун, но зрителей надо заслужить. Будут победы – будет полный дворец», — цитирует Тамбиева сайт «Адмирала».

После поражения по буллитам «Адмирал» набрал 61 очко и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.