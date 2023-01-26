Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гимаев: казанская публика не приняла Знарка. Билялетдинов же у себя дома

Гимаев: казанская публика не приняла Знарка. Билялетдинов же у себя дома
Комментарии

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев высказался о разнице в поддержке со стороны казанских болельщиков двух тренеров «Ак Барса»: Олега Знарка и Зинэтулы Билялетдинова.

«В «Ак Барсе» собрались хоккеисты высокого уровня, а при Знарке у них чувствовалась нервозность. В ключевые моменты это играло свою роль. Сейчас же у игроков этой нервозности мы не наблюдаем. Я это связываю прежде всего, что казанская публика не приняла Знарка. А Билялетдинов у себя дома, у него поддержка на всех уровнях», – цитирует Гимаева «БИЗНЕС Online».

Напомним, после отставки Знарка Билялетдинов сначала занимал пост ассистента Юрия Бабенко, который был исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса», а затем сам возглавил команду. Контракт со специалистом действует до конца сезона. С «Ак Барсом» Билялетдинов выигрывал три Кубка Гагарина.

Новость по теме
Шипачёв: не знаю, насколько было удачно, что Знарка поменяли. Расстроился, когда он уходил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023