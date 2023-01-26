Гимаев: казанская публика не приняла Знарка. Билялетдинов же у себя дома

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев высказался о разнице в поддержке со стороны казанских болельщиков двух тренеров «Ак Барса»: Олега Знарка и Зинэтулы Билялетдинова.

«В «Ак Барсе» собрались хоккеисты высокого уровня, а при Знарке у них чувствовалась нервозность. В ключевые моменты это играло свою роль. Сейчас же у игроков этой нервозности мы не наблюдаем. Я это связываю прежде всего, что казанская публика не приняла Знарка. А Билялетдинов у себя дома, у него поддержка на всех уровнях», – цитирует Гимаева «БИЗНЕС Online».

Напомним, после отставки Знарка Билялетдинов сначала занимал пост ассистента Юрия Бабенко, который был исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса», а затем сам возглавил команду. Контракт со специалистом действует до конца сезона. С «Ак Барсом» Билялетдинов выигрывал три Кубка Гагарина.