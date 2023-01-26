Гимаев: казанская публика не приняла Знарка. Билялетдинов же у себя дома

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев высказался о разнице в поддержке со стороны казанских болельщиков двух тренеров «Ак Барса»: Олега Знарка и Зинэтулы Билялетдинова.
«В «Ак Барсе» собрались хоккеисты высокого уровня, а при Знарке у них чувствовалась нервозность. В ключевые моменты это играло свою роль. Сейчас же у игроков этой нервозности мы не наблюдаем. Я это связываю прежде всего, что казанская публика не приняла Знарка. А Билялетдинов у себя дома, у него поддержка на всех уровнях», – цитирует Гимаева «БИЗНЕС Online».
Напомним, после отставки Знарка Билялетдинов сначала занимал пост ассистента Юрия Бабенко, который был исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса», а затем сам возглавил команду. Контракт со специалистом действует до конца сезона. С «Ак Барсом» Билялетдинов выигрывал три Кубка Гагарина.
- 26 января 2023
-
20:42
-
20:31
-
20:25
-
20:08
-
19:39
-
19:34
-
19:22
-
19:05
-
18:57
-
18:41
-
18:21
-
18:07
-
17:53
-
17:36
-
17:27
-
17:03
-
16:53
-
16:39
-
16:20
-
16:08
-
15:54
-
15:41
-
15:10
-
15:02
-
14:24
-
13:58
-
13:37
-
13:14
-
12:52
-
12:17
-
11:45
-
11:20
-
10:54
-
10:41
-
10:10