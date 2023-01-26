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Лучший бомбардир МХЛ Сотишвили забил гол в дебютном матче за минское «Динамо»

Лучший бомбардир МХЛ Сотишвили забил гол в дебютном матче за минское «Динамо»
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В эти минуты в Мытищах проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимает на своём льду минское «Динамо». После второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте второго периода третью шайбу гостей забросил лучший бомбардир МХЛ Даниил Сотишвили, который проводит дебютный матч в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

19-летний форвард минчан провёл за «Динамо-Шинник» (Бобруйск) в МХЛ 43 матча, в которых забросил 22 шайбы и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.

Минское «Динамо», набрав 54 очка, находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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