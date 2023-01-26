Салливан — о матче с «Вашингтоном»: у них один из величайших бомбардиров, это вызов

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о предстоящем матче с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в ночь на 27 января в 3:00 мск.
«Это всегда упорные бои… Они всегда ведут тяжёлую физическую игру, у них динамичное большинство, и у них один из величайших бомбардиров всех времён [Овечкин]. Так что, это само по себе является вызовом», — приводит слова Салливана журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
«Вашингтон» набрал 56 очков после 50 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» набрал также 56 очков и занимают седьмое место в таблице Востока.
Ранее «столичные» представили представили форму для матча с «Каролиной» на открытом воздухе.
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