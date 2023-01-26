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Минское «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь», забросив пять шайб

Минское «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь», забросив пять шайб
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Виталий Пинчук с передач Шона Лалонда и Сергея Сапего.

На 16-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Игорь Мартынов. Спустя три минуты счёт 3:0 сделал Даниил Сотишвили с передач Ника Меркли и Виталия Пинчука. Сотишвили забил гол в своём дебютном матче за минчан.

На 10-й минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Ник Меркли с передачи Сергея Сапего. На 14-й минуте периода довёл счёт до крупного Седрик Пакетт. За девять секунд до конца матча размочил счёт Девин Броссо с передачи Джейка Челиоса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2023, четверг. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лалонд, Сапего) – 05:44 (5x5)   0:2 Мартынов – 35:34 (4x5)   0:3 Сотишвили (Меркли, Пинчук) – 38:11 (5x5)   0:4 Меркли (Сапего) – 49:46 (5x4)   0:5 Пакетт (Козун, Спунер) – 53:09 (5x5)   1:5 Броссо (Челиос) – 59:51 (5x5)

В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома со «Спартаком». Минское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо».

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