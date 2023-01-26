Минское «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь», забросив пять шайб

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 5:1 одержали гости.
На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Виталий Пинчук с передач Шона Лалонда и Сергея Сапего.
На 16-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Игорь Мартынов. Спустя три минуты счёт 3:0 сделал Даниил Сотишвили с передач Ника Меркли и Виталия Пинчука. Сотишвили забил гол в своём дебютном матче за минчан.
На 10-й минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Ник Меркли с передачи Сергея Сапего. На 14-й минуте периода довёл счёт до крупного Седрик Пакетт. За девять секунд до конца матча размочил счёт Девин Броссо с передачи Джейка Челиоса.
В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома со «Спартаком». Минское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо».
- 26 января 2023
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