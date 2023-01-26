«Торпедо» в гостях уверенно победило «Спартак». Гуска оформил «сухарь»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу со счётом 4:0 одержали гости.
На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Воронин.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На второй минуте третьего периода преимущество гостей удвоил Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина и Богдана Конюшкова. На девятой минуте периода третью шайбу гостей забросил Владислав Фирстов с передачи Михаила Орлова. На 15-й минуте третьего периода Фирстов сделал счёт 4:0, оформив дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Куньлунем» 28 января. «Торпедо» в этот же день проведёт матч в гостях с минским «Динамо».
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