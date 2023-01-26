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«Торпедо» в гостях уверенно победило «Спартак». Гуска оформил «сухарь»

«Торпедо» в гостях уверенно победило «Спартак». Гуска оформил «сухарь»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу со счётом 4:0 одержали гости.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Воронин.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На второй минуте третьего периода преимущество гостей удвоил Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина и Богдана Конюшкова. На девятой минуте периода третью шайбу гостей забросил Владислав Фирстов с передачи Михаила Орлова. На 15-й минуте третьего периода Фирстов сделал счёт 4:0, оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Воронин – 12:10 (5x5)   0:2 Коваленко (Кручинин, Конюшков) – 41:45 (5x4)   0:3 Фирстов (Орлов) – 48:05 (5x5)   0:4 Фирстов (Сато) – 54:12 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Куньлунем» 28 января. «Торпедо» в этот же день проведёт матч в гостях с минским «Динамо».

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