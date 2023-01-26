Кузьменко подписал двухлетний контракт с «Ванкувером» на сумму $ 11 млн

26-летний российский нападающий Андрей Кузьменко подписал двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в своём «твиттере».

Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. В соглашении также прописано 12 команд, куда его нельзя обменять.

Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ и делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом. Текущее соглашение Кузьменко с клубом с кэпхитом $ 950 тыс. истекает по окончании этого сезона.



Андрей набрал 43 (21+22) очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4». В следующем матче «Ванкувер» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» утром 28 января в 6:00 мск. «Косатки» занимают 12-е место в таблице Западной конференции.