Голкипер «Сочи» Третьяк получил травму и не смог доиграть матч с «Витязем»

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

После четвёртой шайбы гостей вратарь «Сочи» Михаил Бердин был заменён на Максима Третьяка. Третьяк пропустил одну шайбу в матче и в начале третьего периода получил травму, после чего продолжить матч не смог. Бердин вновь занял место в воротах южан.

ВИДЕО

Третьяк в текущем сезоне провёл за «Сочи» 34 игры, в которых он одержал четыре победы с 89,6% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 3,77.

В следующем матче южане также сыграют с «Витязем» 27 января в 19:30 мск. После поражения «Сочи» замыкают турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 21 очко.