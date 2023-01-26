Голкипер «Сочи» Третьяк получил травму и не смог доиграть матч с «Витязем»
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В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
После четвёртой шайбы гостей вратарь «Сочи» Михаил Бердин был заменён на Максима Третьяка. Третьяк пропустил одну шайбу в матче и в начале третьего периода получил травму, после чего продолжить матч не смог. Бердин вновь занял место в воротах южан.
Третьяк в текущем сезоне провёл за «Сочи» 34 игры, в которых он одержал четыре победы с 89,6% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 3,77.
В следующем матче южане также сыграют с «Витязем» 27 января в 19:30 мск. После поражения «Сочи» замыкают турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 21 очко.
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