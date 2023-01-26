Тренер «Куньлуня»: КХЛ — сложная лига. Чтобы побеждать, нужна рабочая этика и система

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:5) и рассказал, чего не хватает его команде.
«С первой смены у нас что-то пошло не так. У нас был определённый план, система, в которую мы хотели играть, но не получилось. У соперника были контратаки, он владел шайбой, а у нас игра не пошла в принципе. «Динамо» сегодня было лучшей командой, они больше вкладывались в игру, переиграли и переработали нас. С нашей стороны вопросы в фокусе, к рабочей этике — мы недоработали.
Если смотреть на команду в целом, можно сказать, что мы достигли определённого уровня развития, но этого недостаточно, чтобы постоянно выигрывать и поддерживать нужный уровень игры. Это сложная лига, здесь непросто побеждать. Повторюсь, нужна рабочая этика и система, над этим нужно поработать. Над дисциплиной, над фокусом. В последних матчах меня беспокоила именно наша стабильность.
Нашей бригаде меньшинства стоит получше поработать над определёнными моментами. Вопрос не в каких-то навыках, а в труде и тяжёлой работе, там не нужны особенные умения. К нашему большинству тоже есть вопросы, учитывая, что мы там пропустили», — приводит слова Айрленда сайт КХЛ.
После поражения «Куньлунь» занимает 10 место в таблице Запада.
- 26 января 2023
-
23:28
-
23:17
-
23:11
-
23:02
-
22:51
-
22:37
-
22:32
-
22:22
-
22:02
-
21:49
-
21:41
-
21:36
-
21:22
-
20:50
-
20:42
-
20:31
-
20:25
-
20:08
-
19:39
-
19:34
-
19:22
-
19:05
-
18:57
-
18:41
-
18:21
-
18:07
-
17:53
-
17:36
-
17:27
-
17:03
-
16:53
-
16:39
-
16:20
-
16:08
-
15:54