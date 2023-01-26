Тренер «Спартака» Гришин: если забитых шайб нет – то о победе нет возможности говорить

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:4) и рассказал о физическом состоянии игроков его клуба.

«Могу сказать, что сегодняшняя игра, в отличие от прошлой с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, понравилась больше. Игра может нравиться, а может не нравиться, но если забитых шайб нет – то о победе нет возможности говорить.

Как играть с «Торпедо», когда встретимся вновь? Моменты создавать, забивать голы в атаке и правильно играть в обороне. Я же говорю, что у нас сегодня были моменты лучше, чем в прошлой игре против этой же команды. Но, к сожалению, сегодня голов даже не было.



Емелину мы дали возможность передохнуть, всё-таки, игрок достаточно возрастной – игры идут чуть через день, большая серия игр через день, поэтому приняли такое решение.

Не жалею ли о выходном после победы над минским «Динамо»? Сейчас у нас четыре игры через день, это получается девять рабочих дней. Так или иначе, людям надо как-то переключиться с этого. Даже не то, чтобы восстановиться чисто физически, а просто переключиться, хотя бы форму хоккейную не надевать один день. Поэтому приняли решение, что раз у нас вечерняя игра, есть возможность раскатиться с утра – то решили сделать выходной, чтобы ребята просто переключились, потому что большая нагрузка, много матчей», — цитирует Гришина сайт «Спартака».

Красно-белые после 56 матчей набрали 57 очков и занимают седьмое место в таблице Западной кофнеренции.