Ларионов рассказал, у кого позаимствовал манеру общения с журналистами

Главный тренер нижегородского «Торпедо» после победы над «Спартаком» Игорь Ларионов рассказал про продолжительность своих пресс-конференций.

«Я не засекаю, сколько времени длятся мои пресс-конференции. Мне всегда интересно общаться с людьми, которые хотят сделать хоккей лучше. Любые вопросы не говорят обо мне или о том, что мы делаем, они говорят о команде, о том, как поднять интерес к нашей лиге при всех санкциях и исключениях. Поэтому у меня нет такого чувства, что надо отмучиться и уйти. Пока у вас есть вопросы, я буду оставаться с вами до конца. Это взаимное уважение к вашей профессии, для меня это важно. Наверное, и другие наши тренеры хотят, чтобы было больше интереса.

У нас много изданий. Для меня нет проблем пообщаться один на один, но с кем-то пообщаешься, и другой скажет: «Почему не со мной?» Здесь очень тонкая линия. Это не моё, я взял это у Пепа Гвардиолы. Мне не сложно говорить, поверьте. Но когда слишком много одного человека, я считаю, что это неправильно. Поэтому стараюсь после игры, если есть вопросы, обсуждать час — полтора, неважно», — цитирует Ларионова «РИА Новости».

Пресс-конференции Ларионова в сумме за сезон длятся больше 13 часов. После победы «Торпедо» занимает четвёртое место в таблице Запада, имея в активе 74 очка.