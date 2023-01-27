Фанаты «Торпедо» бросали шайбу, Ларионов подсказывал игрокам. Фото победы над «Спартаком»

26 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Игоря Ларионова.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Спартаком» и рассказал о подготовке нижегородцев к играм плей-офф.



«Кое-какие вещи мы подтянем, чтобы быть лучше. Пожелаю «Спартаку», чтобы он боролся за плей-офф. Сейчас три команды борются за попадание туда, и я надеюсь, что мы увидимся со спартаковцами в плей-офф.

После сегодняшней победы «Торпедо» занимает четвёртое место в таблице Запада, имея в активе 74 очка.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.