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Фанаты «Торпедо» бросали шайбу, Ларионов подсказывал игрокам. Фото победы над «Спартаком»

Фанаты «Торпедо» бросали шайбу, Ларионов подсказывал игрокам. Фото победы над «Спартаком»
«Спартак» — «Торпедо»
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26 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Игоря Ларионова.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Спартаком» и рассказал о подготовке нижегородцев к играм плей-офф.

«Кое-какие вещи мы подтянем, чтобы быть лучше. Пожелаю «Спартаку», чтобы он боролся за плей-офф. Сейчас три команды борются за попадание туда, и я надеюсь, что мы увидимся со спартаковцами в плей-офф.

После сегодняшней победы «Торпедо» занимает четвёртое место в таблице Запада, имея в активе 74 очка.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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