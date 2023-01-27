Семья Андрея Кузьменко написала благодарственное письмо «Ванкуверу»

Семья российского нападающего Андрея Кузьменко выразила благодарность клубу «Ванкувер Кэнакс» за продление контракта с игроком.
«Семья игрока „Ванкувер Кэнакс“ Андрея Кузьменко хотела бы выразить следующую благодарность. Первое — фанатам одного из самых прекрасных городов в мире за их гостеприимство в адрес нашего сына. Менеджменту „Кэнакс“ — за создание среды для Андрея, в которой он может преуспеть в меру своих способностей. Тренерскому штабу команды — за веру в нашего сына, помощь ему в профессиональном росте с командой и помощь в предоставлении ему возможности с командой. Мы желаем „Кэнакс“ успеха в оставшейся части сезона и последующих сезонах», — гласит письмо, адресованное «Ванкуверу» семьёй хоккеиста.
Под письмом подписались отец игрока Александр Кузьменко, мать — Галина Кузьменко, сестра Виктория Альт и друг детства Турпал Дадаханов.
Напомним, ранее Кузьменко подписал двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. В соглашении также прописаны 12 команд, куда его нельзя обменять.
Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ и делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом. Текущее соглашение Кузьменко с клубом с кэпхитом $ 950 тыс. истекает по окончании этого сезона.
Андрей набрал 43 (21+22) очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4».
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