Овечкин, Кузнецов и Орлов забили полностью русский гол в матче с «Питтсбургом»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин, результативными передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин забил 32-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1324 матчах, в которых записал в свой актив 812 голов и сделал 652 результативные передачи.