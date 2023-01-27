Никита Кучеров первым в сезоне отдал 50 результативных передач в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на данный момент забил Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кучеров сделал 50-ю результативную передачу и стал первым игроком в лиге, которому удалось преодолеть эту отметку в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 50 результативных передач при коэффициенте полезности «+5».