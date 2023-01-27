Овечкин начал матч с «Питтсбургом» с силового приёма на 12-й секунде. Видео

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин начал матч с силового приёма на американском нападающем Джейке Гюнцеле на 12-й секунде.

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На шестой минуте Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Результативными передачами отличились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Эта шайба стала для Овечкина 812-й в карьере. Таким образом, россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов. На счету канадца 894 гола.