Овечкин начал матч с «Питтсбургом» с силового приёма на 12-й секунде. Видео
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин начал матч с силового приёма на американском нападающем Джейке Гюнцеле на 12-й секунде.
На шестой минуте Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Результативными передачами отличились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Эта шайба стала для Овечкина 812-й в карьере. Таким образом, россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов. На счету канадца 894 гола.
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