Овечкин тепло встретил Криса Летанга, который недавно перенёс инсульт и смерть отца

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».



На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 1:1.



Перед началом встречи российский нападающий, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин тепло поприветствовал канадского нападающего «Питтсбурга» Криса Летанга.



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Летанг пропустил целый месяц из-за травмы и потери отца. Ранее ему удалось набрать четыре очка в первой же игре после отсутствия. Он забил два гола и отдал две голевые передачи в матче с «Флоридой Пантерз».



Напомним, у Летанга была травма нижней части тела, когда он покинул команду, чтобы быть со своей семьёй после смерти его отца, Клода Фуке.