Два очка Никиты Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Бостон»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.



За хозяев забивали российский нападающий Никита Кучеров, Брэндон Хагель и Виктор Хедман. Также у россиянина одна голевая передача. У гостей же отличились Брэд Маршан и Павел Заха.



Таким образом, Кучеров сделал 50-ю результативную передачу и стал первым игроком в лиге, которому удалось преодолеть эту отметку в нынешнем сезоне.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 50 результативных передач при коэффициенте полезности «+5».