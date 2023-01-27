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Два очка Никиты Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Бостон»

Два очка Никиты Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Бостон»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.

За хозяев забивали российский нападающий Никита Кучеров, Брэндон Хагель и Виктор Хедман. Также у россиянина одна голевая передача. У гостей же отличились Брэд Маршан и Павел Заха.

Таким образом, Кучеров сделал 50-ю результативную передачу и стал первым игроком в лиге, которому удалось преодолеть эту отметку в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 50 результативных передач при коэффициенте полезности «+5».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Пойнт) – 10:42 (5x4)   1:1 Маршан (Клифтон, Линдхольм) – 36:58 (4x4)   2:1 Кучеров (Стэмкос) – 40:58 (5x5)   2:2 Заха (Крейчи, Пастрняк) – 42:24 (5x5)   3:2 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 53:19 (5x5)
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