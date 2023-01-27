Видео 20-го гола Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.
Российский нападающий Никита Кучеров заработал три очка в этом матче. Он поучаствовал в каждом голе. На его счету одна заброшенная шайба и два результативных паса. 20-й гол в сезоне ему удалось забить на 41-й минуте матча.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Кучеров сделал 50-ю и 51-ю результативные передачи и стал первым игроком в лиге, которому удалось преодолеть эту отметку в нынешнем сезоне.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 51 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».
- 27 января 2023
-
07:08
-
06:53
-
06:50
-
06:32
-
06:21
-
06:19
-
06:15
-
06:06
-
05:54
-
05:51
-
04:47
-
04:19
-
04:05
-
03:45
-
03:28
-
03:23
-
01:15
- 26 января 2023
-
23:28
-
23:17
-
23:11
-
23:02
-
22:51
-
22:37
-
22:32
-
22:22
-
22:02
-
21:49
-
21:41
-
21:36
-
21:22
-
20:50
-
20:42
-
20:31
-
20:25
-
20:08