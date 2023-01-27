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Видео 20-го гола Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ

Видео 20-го гола Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий Никита Кучеров заработал три очка в этом матче. Он поучаствовал в каждом голе. На его счету одна заброшенная шайба и два результативных паса. 20-й гол в сезоне ему удалось забить на 41-й минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кучеров сделал 50-ю и 51-ю результативные передачи и стал первым игроком в лиге, которому удалось преодолеть эту отметку в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 51 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».

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