В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.



Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов реализовал фирменный буллит в послематчевой серии, таким образом, российский форвард помог своей команде одержать победу в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



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Первый гол «Кэпиталз» в этой встрече организовали только российские игроки столичной команды. Отличился российский форвард Александр Овечкин, результативными передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Овечкин забил 32-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».



Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1324 матчах, в которых записал в свой актив 812 голов и сделал 652 результативные передачи.



Команда Евгения Малкина смогла сравнять счёт в матче и перевела игру в дополнительное время, однако проиграла в серии послематчевых буллитов. Российский нападающий не реализовал свою попытку в серии. Итог матча — 3:2 в пользу хозяев.

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