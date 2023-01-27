Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ до трёх очков

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В составе «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. В активе 37-летнего капитана «столичных» теперь 1464 (812+652) очка в 1324 сыгранных матчах за карьеру в НХЛ.

Российский форвард продолжает занимать 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Следующей целью для россиянина является показатель Стэна Микиты (1467), отставание от которого Александр сократил до трёх результативных действий. Примечательно, что в сегодняшнем матче результат Микиты уже повторил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.