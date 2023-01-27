Трибуны аплодисментами поприветствовали Александра Сёмина на матче «Вашингтона»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.
Эту игру посетил бывший игрок «Вашингтона» Александр Сёмин. Трибуны встретили его бурными аплодисментами.
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Александр в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в лиге он сыграл 650 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 278 результативных передач, набрав в общей сложности 517 очков.
В составе национальной команды России Сёмин становился чемпионом мира в 2008 и 2012 годах.
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