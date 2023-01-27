Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.
В составе «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому 37-летний нападающий вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, забив 401-й гол за карьеру на домашней арене столичной команды. Сегодня российский форвард повторил достижение Майка Гартнера по голам в домашних матчах НХЛ.
Выше располагаются Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).
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