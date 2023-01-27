В матче «Миннесота» — «Филадельфия» состоялось три драки за 16 секунд

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Середина первого периода ознаменовалась тремя драками подряд в течение 16 секунд. В первом бою сошлись одни из самых жёстких тафгаев лиги тяжеловесы Райан Ривз и Николя Делорье. Бой вышел почти равным, с небольшим преимуществом хоккеиста «Миннесоты». Во втором поединке сошлись ещё два тафгая – Зак Макьюэн и Маркус Фолиньо. В этом бою убедительней был хоккеист «дикарей». Третья драка – между Уэйдом Эллисоном и Мэйсоном Шоу – получилась скоротечной и закончилась в пользу игрока «Филадельфии».
Фото: кадр трансляции
Отметим, что в начале второго периода состоялась четвёртая драка в матче – между Патриком Брауном и Брендоном Дюхаймом. Тафгай «Филадельфии» Делорье лидирует в НХЛ с девятью драками.
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