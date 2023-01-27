Овечкин догнал Айзермана и вышел на пятое место по голам в первых периодах матчей НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В составе «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. Этот гол стал для россиянина 223-м в первых периодах регулярных матчей НХЛ. По этому показателю Овечкин сравнялся со Стивом Айзерманом и делит с ним пятое место. Больше в первых периодах регулярных матчей НХЛ забивали Горди Хоу (229), Бретт Халл (237), Фил Эспозито (240) и Уэйн Гретцки (241).

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 82 шайб в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги.