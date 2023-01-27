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Кучеров вышел на третье место в списке бомбардиров сезона НХЛ. До Макдэвида — 18 очков

Кучеров вышел на третье место в списке бомбардиров сезона НХЛ. До Макдэвида — 18 очков
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Эти три очка позволили россиянину забраться на третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету Кучерова в текущем сезоне 71 (19+52) очко за 47 матчей. Выше расположились лишь суперзвёзды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 73 (28+45) очками и Коннор Макдэвид с 89 (40+49) очками.

Кучеров лидирует в списке ассистентов лиги, опережая Макдэвида и Эрика Карлссона на три результативные передачи.

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