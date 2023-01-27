Манта полез в драку с Летангом, который недавно перенёс инсульт

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.
В середине третьего периода произошла стычка между нападающим «Вашингтона» Энтони Мантой и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом. Эпизод начался с толчка клюшкой в спину в исполнении форварда «Кэпиталз», после чего Летанг ответил ударом клюшкой. Уже после того, как судья зафиксировал обоюдное удаление, хоккеисты сбросили перчатки и чуть было не схлестнулись в кулачном бою, однако лайнсмены пресекли эту попытку. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по четыре штрафные минуты.
Отметим, что Летанг недавно перенёс инсульт, но, к удивлению многих, быстро вернулся на лёд.
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