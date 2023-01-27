Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Манта полез в драку с Летангом, который недавно перенёс инсульт

Манта полез в драку с Летангом, который недавно перенёс инсульт
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В середине третьего периода произошла стычка между нападающим «Вашингтона» Энтони Мантой и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом. Эпизод начался с толчка клюшкой в спину в исполнении форварда «Кэпиталз», после чего Летанг ответил ударом клюшкой. Уже после того, как судья зафиксировал обоюдное удаление, хоккеисты сбросили перчатки и чуть было не схлестнулись в кулачном бою, однако лайнсмены пресекли эту попытку. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по четыре штрафные минуты.

ВИДЕО

Отметим, что Летанг недавно перенёс инсульт, но, к удивлению многих, быстро вернулся на лёд.

Момент дня, способный растрогать любого фаната НХЛ. Овечкин приобнял Криса Летанга Момент дня, способный растрогать любого фаната НХЛ. Овечкин приобнял Криса Летанга
«Результаты тестов шокирующие». Второй инсульт к 35 годам сбил с ног звезду НХЛ «Результаты тестов шокирующие». Второй инсульт к 35 годам сбил с ног звезду НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023